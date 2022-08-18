Главный разведчик Британии: Путин проиграл информационную войну в Украине и на Западе

Флеминг заметил, что кибервойну ведут и Россия, и Украина, обе стороны используют кибервозможности для достижения своих целей.

Спустя полгода после вторжения, очевидно, что в Украине провалились не только российские планы по физическому захвату страны, но и планы по виртуальному наступлению". Так считает глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг. Его слова приводит Русская служба BBC.

"И обе стороны знают, что они вовлечены в борьбу за влияние далеко за пределами поля боя. Современная кибервойна настолько же жестока и разрушительна, как и физическая", - добавляет Флеминг.

Он напомнил, что британская разведка давно отслеживает действия России в киберпространстве: "За месяц до этого российская военная разведка задействовала вредоносное программное обеспечение WhisperGate для уничтожения и повреждения украинских правительственных систем. И менее чем за час до вторжения в Украину Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами".

Но все эти действия Кремля привели к тому, что крупные западные технологические компании и правительства стали намного более тесно сотрудничать и доверять друг другу в сфере кибербезопасности, чем это было до войны.

"Президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это и повод для радости, но мы не должны недооценивать то, как российская пропаганда и хакеры действуют в других странах мира", - отмечает глава британской разведки.