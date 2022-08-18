Azpetrol открыла первую АЗС в Зангилане

В открытии АЗС приняли участие генеральный директор компании Джейхун Мамедов, сотрудники компании и специального представительства президента в Зангиланском районе.

На новой АЗС будет продаваться бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Таким образом, компания Azpetrol обеспечила открытие 5 новых рабочих мест на территории Карабах а.

Azpetrol 18 августа ввела в эксплуатацию свою первую АЗС на освобожденных территориях Азербайджана. Новая заправочная станция модульного типа открылась в селе Агалы Зангиланского района. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 94.

Напомним, что первая АЗС компании – «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Компания владеет сетью из 94 АЗС, 2 станциями по заправке сжиженным газом (пропан-бутан), 1 CNG-терминалом для общественного транспорта, 3 нефтебазами для хранения топлива, автобазой для бензовозов, 100 автомобилями для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянкой.

На действующих АЗС расположены 4 поста для заправки CNG, 3 поста для заправки сжиженным газом и 17 пунктов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, рынок) для оказания различных услуг.