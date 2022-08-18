Эрдоган: У Анкары нет цели свержения Асада

Анкара не ставит целью свержение сирийского лидера Башара Асада, выступает за ее территориальную целостность и предпочитает дипломатию для решения существующих проблем. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Львова, где в четверг прошли трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Его высказывания приводит в пятницу телеканал TRT.

"У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья. Я всегда говорю, что одной из важнейших составляющих демократии является наличие сильной оппозиции. У нас ее, к сожалению, нет, в этом проблема. Мы не зря говорим, что можем однажды ночью неожиданно прийти, и это будет сделано тогда, когда необходимо. У Турции нет притязаний на чужие земли, она выступает за территориальную целостность Сирии", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он поддерживает контакты по Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.