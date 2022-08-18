Российский мобильный оператор считает Шушу «территорией Армении»?

Пользователи услуг российского оператора сотовой связи Tele2, посетившие накануне Шушу, получили SMS-уведомление о приветствии их «на территории Армении». В сообщении также указываются тарифы на разговоры и интернет-связь, пишет Turan.

«Добро пожаловать в Армению! Все входящие звонки – 22 руб./мин., исходящие номера на территорию России или страны пребывания – 22 руб./мин. SMS – 6,5 руб. Безлимитный объем интернета за 350 руб./день (по условиям услуги «Безлимитный интернет за границей»). Пополнить счет с банковской карты: https://topup.tele2.ru», - цитирует агентство уведомление российского сотового оператора.

Turan заметило, что неделю назад СМИ сообщали об уведомлении Tele2 пользователям в Ханкенди с приветствием их на территории Азербайджана, на что резко отреагировали армяне. Если российская компания, уступив давлению армян, решила «реабилитироваться», то вряд ли это будет способствовать ее бизнес-интересам в Азербайджане, подчеркивает агентство.