Новая крупная сумма денег будет выделена в соответствии с Presidential Drawdown Authority, которая разрешает Джо Байдену ассигновать средства без всяких консультаций с Конгрессом. Очередная порция военной помощи Киеву поступит всего лишь через две недели после того, как в Вашингтоне было объявлено о предыдущей на 1 миллиард долларов. Байден использует эту опцию – взять своей властью технику с армейских складов уже в 18-й раз, и с августа 2021 года по ней Киеву было предоставлено оружия на 7,2 миллиарда долларов.

США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Ожидается, что об этом в Вашингтоне объявят уже в эту пятницу, 19 августа, однако, по сообщению Reuters, это может быть отложено и до следующей недели.

В предыдущий пакет вошли снаряды для гаубиц М777, которые в Украине называют «тремя топорами», и для доказавших свою эффективность на поле боя ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Что войдет в новый пакет, не сообщается, но, судя по некоторым утечкам информации, Украине могут быть предоставлены новые HIMARS. Сейчас их в Украине, по некоторым данным, 16 установок плюс три аналогичные системы британского производства M270 MLRS.

В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что его стране, чтобы остановить наступление России, необходимо 50 HIMARS, а чтобы начать собственное наступление – вдвое больше. Однако такого количества американцы не обещают, и сейчас Киев берет более низкую планку – 25-30 РСЗО.

Одновременно ряд источников сообщает, что в Белом доме и Пентагоне принято решение впредь не объявлять точное число переданных Украине тяжелых вооружений, а значительная часть поставок будет выводиться «в тень».

Но в последние дни речь идет не только об увеличении военных поставок США Украине. США поддерживают удары Украины по Крыму, если Киев считает их необходимыми. «Мы, конечно, не определяем цели, и все, что нами предоставляется, используется в целях самообороны - заявил Politico представитель администрации Байдена. – Любая цель, которую они выбирают на земле суверенной Украины, подпадает под определение самообороны».

«Атаки российских войск в Крыму ничем не отличаются от предыдущих атак под Киевом, в Херсоне или на востоке Украины, - считает Курт Волкер бывший посол США в НАТО и в прошлом специальный представитель США по Украине.

Как известно, президент Байден выступает против передачи Украине РСЗО с дальностью cтрельбы до 300 километров. Он опасается, что таким образом украинцы будут поражать цели в глубине территории России, а это может привести к открытому конфликту с Москвой. Однако несколько дней назад группа из 20 известных и влиятельных экспертов в сфере безопасности и отставных военных США направили президенту письмо с требованием предоставить Украине и HIMARS, и снаряды ATCMS, поражающие цели на глубину до 300 километров. «США должны вооружить Украину, пока не стало слишком поздно, - говорится в письме. – Война в Украине достигла решающего момента и сейчас на кону жизненные интересы США».

Возможно, одобрение США ударов по Крыму, о чем еще два месяца назад никто в Вашингтоне не говорил, будет первым шагом на пути предоставления Украине более современных, обладающих большей огневой мощью вооружений. И сейчас в Вашингтоне стали говорить о том, что Киеву в период перелома в боевых действиях может быть вообще предоставлен карт-бланш в том, какие цели и на какой территории считать легитимными для самообороны.