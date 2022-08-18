Британия перед выбором: еда или тепло

Великобритании грозит гуманитарный кризис из-за высоких цен на продукты и энергоносители, пишет Times.

«Многие люди могут столкнуться с ужасным выбором: отказаться от еды, чтобы обогреть дома, или жить в холоде и сырости. Это, в свою очередь, может привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране», - заявил глава ассоциации медиков Мэтью Тейлор. По его оценке, эта зима станет самой сложной для врачей и больниц.

Инфляция в Великобритании бьет все рекорды. В июле она составила 10,1%, это самый высокий показатель за 40 лет. Больше всего подорожали коммунальные услуги и продукты питания.