Перед вторжением в Украину российская Федеральная служба безопасности подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева. Об этом пишет The Washington Post в своем расследовании.

По данным издания, ФСБ создала по крайней мере два пророссийских правительства в ожидании. Среди основных союзников ФСБ были беглый президент Украины Виктор Янукович и пророссийский политик Виктор Медведчук.

Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть. Вторая группа, из бывших членов партии Януковича, собралась на территории юга Украины, которую в начале войны захватили российские войска.

Также издание пишет, что сотрудники ФСБ последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице. Настолько они были уверены, что захватят рычаги власти в Киеве.

