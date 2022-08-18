В Германии просят за «Северный поток-2»

Газопровод из России в Германию «Северный поток-2» нужно ввести в эксплуатацию немедленно. Это заявил заместитель председателя оппозиционной Свободной демократической партии Германии и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики, пишет Network Germany.

«Мы должны как можно скорее открыть «Северный поток-2», чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать его», - заявил он в интервью. Чиновник отметил, что как только Германии удастся заполнить все резервуары для хранения газа, «Северный поток-2» можно снова закрыть.

Вольфганг Кубики подчеркнул, что Россия может прекратить поставки газа, Германия ничего не потеряет. По его мнению, улучшение газоснабжения должно стать первоочередной задачей для правительства.

Ситуация с газом в Германии очень серьезная. На зиму нынешних запасов не хватит, быстро их пополнить невозможно. На это повлияли санкции, введенные против России и попытки отказаться от российских энергоносителей.