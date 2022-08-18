Ракетные удары по Харькову: 21 погибший

В Харькове, втором по величине городе Украины, в результате российских ударов по двум общежитиям 17-18 августа погиб 21 человек, 44 получили ранения. Среди погибших мальчик 2009 года рождения.

Управление по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщило, что поисково-спасательные работы завершены, под завалами никого не осталось.

В пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур в память о погибших.

Утром Харьков вновь подвергся обстрелу. "Обстрелы Харькова произошли со стороны Белгорода. Стреляли из ракетного комплекса С-300", - сообщил отдел коммуникаций нацполиции со ссылкой на начальника главного управления полиции в Харьковской области Владимира Тимошко. В результате сегодняшнего обстрела погибла женщина, был разрушен корпус одного из вузов. Ракеты попали также в частные дома, сообщили в нацполиции.