Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 15:36

Азер Аллахверанов рассказал корреспонденту haqqin.az, в какие страны чаще всего уезжают наши соотечественники и из каких государств в Азербайджан приезжают иностранные граждане, чтобы жить и работать в нашей стране. По словам Азера Аллахверанова, председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, пандемия коронавируса не изменила основные направления миграционного обмена Азербайджана, лидерами в котором по-прежнему остаются пять стран - Россия, Турция, Иран, Грузия и Украина. Россияне возглавляют миграционный поток в Азербайджан, поскольку их более 30 процентов от всех иностранных мигрантов, прибывших в нашу страну.

Всего же в Азербайджан в 2021 году мигрировали в общей сложности 791 тысяча иностранцев - 32,6 процента из России, 21 процент - из Турции, 15,8 - из Исламской Республики Иран, почти 9 - из Грузии и 2,2 процента - из Украины. Однако за первые шесть месяцев 2022 года вследствие войны в Украине статистика миграции кардинально меняется. В результате, даже невзирая на остающиеся пандемийные ограничения, наблюдается резкий рост миграции из Украины и России. Дело в том, что международные экономические санкции против РФ затронули все стороны жизни России, включая сферы, в которых были традиционно заняты трудовые мигранты. По данным Главного управления по вопросам миграции российского МВД, на начало 2022 года на территории РФ проживало немногим более 400 тысяч азербайджанских мигрантов. Тогда как в 2020 году их было примерно 600 тысяч. «Таким образом, за два последних года произошло резкое сокращение числа азербайджанских мигрантов, - отметил Азер Аллахверанов. - По данным российской статистики, за первые шесть месяцев 2022 года в Российскую Федерацию из Азербайджана въехали около 100 тысяч трудовых мигрантов из Азербайджана. Соответственно, на данный момент на территории России проживают порядка 450-500 тысяч наших граждан». По словам председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, со снятием пандемийных ограничений на международное сообщение увеличилось число наших соотечественников, уезжающих в Турцию, которая занимает второе место по миграции из Азербайджана.