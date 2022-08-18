Азербайджанцы выбирают Россию и Турцию наши за бугром
Азер Аллахверанов рассказал корреспонденту haqqin.az, в какие страны чаще всего уезжают наши соотечественники и из каких государств в Азербайджан приезжают иностранные граждане, чтобы жить и работать в нашей стране.
По словам Азера Аллахверанова, председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, пандемия коронавируса не изменила основные направления миграционного обмена Азербайджана, лидерами в котором по-прежнему остаются пять стран - Россия, Турция, Иран, Грузия и Украина. Россияне возглавляют миграционный поток в Азербайджан, поскольку их более 30 процентов от всех иностранных мигрантов, прибывших в нашу страну.
Всего же в Азербайджан в 2021 году мигрировали в общей сложности 791 тысяча иностранцев - 32,6 процента из России, 21 процент - из Турции, 15,8 - из Исламской Республики Иран, почти 9 - из Грузии и 2,2 процента - из Украины.
Однако за первые шесть месяцев 2022 года вследствие войны в Украине статистика миграции кардинально меняется. В результате, даже невзирая на остающиеся пандемийные ограничения, наблюдается резкий рост миграции из Украины и России.
Дело в том, что международные экономические санкции против РФ затронули все стороны жизни России, включая сферы, в которых были традиционно заняты трудовые мигранты. По данным Главного управления по вопросам миграции российского МВД, на начало 2022 года на территории РФ проживало немногим более 400 тысяч азербайджанских мигрантов. Тогда как в 2020 году их было примерно 600 тысяч.
«Таким образом, за два последних года произошло резкое сокращение числа азербайджанских мигрантов, - отметил Азер Аллахверанов. - По данным российской статистики, за первые шесть месяцев 2022 года в Российскую Федерацию из Азербайджана въехали около 100 тысяч трудовых мигрантов из Азербайджана. Соответственно, на данный момент на территории России проживают порядка 450-500 тысяч наших граждан».
По словам председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, со снятием пандемийных ограничений на международное сообщение увеличилось число наших соотечественников, уезжающих в Турцию, которая занимает второе место по миграции из Азербайджана.
«Что же касается Украины, то если за весь 2021 год в Азербайджан приехали 17 425 украинских граждан, то только за первые шесть месяцев нынешнего года их число составило уже 16-17 тысяч человек, - отметил эксперт. - Хочу напомнить в этой связи, что в 2020 году на территории Азербайджана было зафиксировано всего 4 200 граждан Украины, в том числе этнических азербайджанцев. Сегодня по вполне понятным причинам миграция из Азербайджана в воюющую Украину прекратилась. Если ситуация останется неизменной, то к концу текущего года миграция из Украины в Азербайджан выйдет на третье место после России и Турции».
Эксперт прогнозирует, что одновременно с Украиной следует ожидать увеличения темпов трудовой миграции из России, в частности, российских IT-специалистов.
«С началом пандемии коронавируса ощутимо снизилась трудовая миграция из Азербайджана на восточный берег Каспия - в Казахстан, Узбекистан и другие государства Центральной Азии, - отметил Аллахверанов. - Но есть высокая вероятность роста миграционного обмена в связи с началом реализации региональных экономических проектов в рамках Организации тюркских государств. На повышение темпов миграции между тюркоязычными странами, особенно с Казахстаном и Узбекистаном, могут также повлиять международные транскаспийские транспортно-энергетические проекты».
Объясняя основные причины трудовой миграции в современном мире, эксперт назвал длительное проживание в конкретной стране, экономические причины, специфику профессии...
«На миграционный учет становятся в основном граждане государств, имеющих с Азербайджаном безвизовый режим, которые планируют оставаться на территории нашей страны на период больше 15 дней, - отметил Аллахверанов. - В этом случае они должны зарегистрироваться по месту пребывания в течение этих 15 дней. После чего они получат законное право оставаться в стране в течение 90 дней. Начиная со дня въезда на территорию Азербайджана».