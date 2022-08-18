Forbes о рынке недвижимости в Азербайджане
Закрытые границы, санкции, сложности с перелетами в Европу и Америку заставили россиян по-другому посмотреть на перспективы переезда в Азербайджан. Накануне haqqin.az со ссылкой на российских экспертов сообщал, что интерес россиян к поездкам в Азербайджан в этом году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Сегодня российская редакция экономического издания Forbes посвятила большую статью рынку недвижимости в Баку, в которой отмечает перспективы ее роста.
О растущей активности российских инвесторов в Азербайджане косвенно свидетельствует состояние рынка офисной недвижимости. По данным компании CORE.XP, в Баку сейчас 650 000 кв. м качественных офисных помещений, половина из которых класса А.
«Уровень вакансии в настоящее время мы оцениваем примерно в 5%, это достаточно низкий показатель», - рассказывает директор, руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко.
Небольшие компании, предприниматели и офисные сотрудники, работающие «на удаленке», рассматривают аренду пространства в коворкинге. «В Баку есть очень интересные площадки местных и международных операторов. В последнее время на рынок выходит довольно много стартапов из России, для которых как раз идеально подойдут вышеупомянутые пространства», - добавляет эксперт.
В статье говорится, что как следствие деловой и туристической привлекательности Азербайджана активно развивается первичный рынок жилья. По словам ведущего эксперта BuyBuyHouse Марины Лашкевич, за 1-й квартал 2022 года количество сделок на рынке недвижимости в Азербайджане увеличилось на 8%. Российские покупатели становятся отдельной целевой аудиторией для рынка новостроек Баку.
«Пандемия дала фантастический толчок для развития внутреннего туризма: в Баку рост цены на жилье в среднем за последний год составил 20%. Кроме того, сейчас рынок жилья там проходит этап обеления, так что цены гарантированно вырастут», - говорится в статье.
Сейчас квадратный метр в приличном районе стоит 50 000–60 000 рублей (официальный курс 1 манат - 35 рублей), в люксовом объекте - 200 000–350 000 (немного дороже старомосковского комфорт-класса).
Особое внимание Forbes уделяет новым жилым комплексам в Baku White City, Белом городе. Комплексное развитие территории с нуля открывает большие возможности для девелоперов. Один из ярких примеров - ЖК Baku City Residence Khatai, расположенный на территории 3 га всего в 7 минутах ходьбы от бакинского приморского бульвара.
«Панорамные виды на город и возможность почувствовать, открыв окно, ветерок с Каспия редко где еще сочетаются с современным жильем высокого уровня. Квартиры высшего класса на разный вкус от 65 кв. м до 200 кв. м, трехэтажный подземный паркинг с несколькими зарядками для электромобилей, круглосуточная охрана, специальное мобильное приложение для жильцов и современные инженерные коммуникации (лифты, кстати, европейского производства - марки KONE), продуманный ландшафтный дизайн и инфраструктура, предусматривающая все необходимое для комфортной жизни семьи. Так, например, единый абонемент позволяет резидентам посещать различные спортивные центры, находящиеся на территории всех жилых комплексов проекта и в разных частях города. В детском саду предусмотрен в том числе и Монтессори-класс. А дворовая спортивная инфраструктура включает футбольные поля», - говорится в статье Forbes.
«Спрос на недвижимость, входящую в комплексы зданий Baku City Residence, превысил самые смелые ожидания - кратно увеличилось количество обращений через цифровые каналы связи: социальные медиа, сайт, мессенджеры. Также фиксируется и резкий рост визитов в бакинские офисы продаж. Лидирующие позиции в структуре спроса сегодня уверенно занимают россияне», - отмечают эксперты ЖК Baku City Residence.
Количество запросов от россиян только по ЖК Baku City Residence летом текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,8 раза. Девелопер ожидает, что к осени более половины этих заявок могут быть конвертированы в сделки.