Forbes о рынке недвижимости в Азербайджане

Отдел информации 16:02

Закрытые границы, санкции, сложности с перелетами в Европу и Америку заставили россиян по-другому посмотреть на перспективы переезда в Азербайджан. Накануне haqqin.az со ссылкой на российских экспертов сообщал, что интерес россиян к поездкам в Азербайджан в этом году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Сегодня российская редакция экономического издания Forbes посвятила большую статью рынку недвижимости в Баку, в которой отмечает перспективы ее роста. О растущей активности российских инвесторов в Азербайджане косвенно свидетельствует состояние рынка офисной недвижимости. По данным компании CORE.XP, в Баку сейчас 650 000 кв. м качественных офисных помещений, половина из которых класса А.

«Уровень вакансии в настоящее время мы оцениваем примерно в 5%, это достаточно низкий показатель», - рассказывает директор, руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Небольшие компании, предприниматели и офисные сотрудники, работающие «на удаленке», рассматривают аренду пространства в коворкинге. «В Баку есть очень интересные площадки местных и международных операторов. В последнее время на рынок выходит довольно много стартапов из России, для которых как раз идеально подойдут вышеупомянутые пространства», - добавляет эксперт. В статье говорится, что как следствие деловой и туристической привлекательности Азербайджана активно развивается первичный рынок жилья. По словам ведущего эксперта BuyBuyHouse Марины Лашкевич, за 1-й квартал 2022 года количество сделок на рынке недвижимости в Азербайджане увеличилось на 8%. Российские покупатели становятся отдельной целевой аудиторией для рынка новостроек Баку.

«Пандемия дала фантастический толчок для развития внутреннего туризма: в Баку рост цены на жилье в среднем за последний год составил 20%. Кроме того, сейчас рынок жилья там проходит этап обеления, так что цены гарантированно вырастут», - говорится в статье. Сейчас квадратный метр в приличном районе стоит 50 000–60 000 рублей (официальный курс 1 манат - 35 рублей), в люксовом объекте - 200 000–350 000 (немного дороже старомосковского комфорт-класса). Особое внимание Forbes уделяет новым жилым комплексам в Baku White City, Белом городе. Комплексное развитие территории с нуля открывает большие возможности для девелоперов. Один из ярких примеров - ЖК Baku City Residence Khatai, расположенный на территории 3 га всего в 7 минутах ходьбы от бакинского приморского бульвара.