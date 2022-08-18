Вице-спикер Сената Польши в интервью haqqin.az: «40 миллионов россиян не смогут выезжать в страны Запада»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 15:53

Во времена холодной войны между СССР и Западом в среде советской интеллигенции был весьма популярен такой анекдот: «На гастроли по Европе уехал Большой театр, а за ним приехал Малый. Потом уехал Малый театр и приехал Камерный. А когда уехал Камерный, приехал «Театр одного актера». Увидеть Европу хотя бы раз, а потом при любой возможности сбежать на «загнивающий Запад» было сокровенным желанием подавляющего большинства представителей «общества победившего социализма». Увы, еще и полвека не прошло, а печальные времена «железного занавеса», похоже, возвращаются. Правда, на сей раз в зеркальном отображении, когда Москва не препятствует выезду россиян на Запад, да только вот Запад видеть их не желает.

Как известно, предложение президента Владимира Зеленского запретить гражданам России выдачу шенгенских виз уже вынесено на обсуждение Евросоюза. Этот документ предусматривает запрет на выдачу виз всем гражданам РФ, включая студентов и даже родственников граждан ЕС. Ожидается, что дополнительная информация будет раскрыта после того, как обсуждения завершатся. По мнению аналитиков, запрет на выезд в ЕС коснется как минимум 40 миллионов граждан Российской Федерации, имеющих заграничные паспорта. Эстония и Финляндия уже призвали страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а Латвия с Эстонией ввели визовые ограничения для всех граждан РФ. В частности, латвийские пограничники требуют теперь от граждан России при въезде в Латвию подписать документ, осуждающий войну в Украине. В Совете государственной безопасности Латвии заявили, что это решение было принято с целью выявления лиц, поддерживающих войну в Украине, которые представляют потенциальную угрозу национальной безопасности страны. Как известно, еще в феврале 2022 года Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России. В результате сухопутная граница с Финляндией, Латвией и Эстонией является для россиян на данный момент единственным «окном» в Европу.

Как сказал корреспонденту haqqin.az Михал Камински, вице-спикер Верхней палаты (Сената) парламента Польши, предложение Зеленского закрыть для россиян Европу «выстрелит» тогда, когда Москва начнет проводить референдумы в оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях. «Мы напомним россиянам, что иметь по нынешним временам паспорт гражданина России - пустое дело, - подчеркнул Камински. - Конечно, россияне, которые подвергаются в своей стране преследованиям за политические убеждения, смогут получить убежище в Европе. Просто они должны будут доказать это в посольстве любой страны ЕС в Москве. Что же касается запрета на выдачу Европой шенгенских виз обычным российским гражданам, то это, на мой взгляд, не только правильный, но и справедливый шаг. Когда идет война и Россия совершает агрессию против суверенной Украины, само понятие «туризм» для обладателей российских паспортов принимает совсем другое значение. Как сенатор парламента Польши, я поддерживаю предложение о запрете на выдачу виз россиянам. Тут надо еще принять во внимание вопрос безопасности Европы. Ведь на самом верху российской власти уже не раз говорилось, что Москва ведет войну не с Украиной, а против Запада. Таким образом, отказ в выдаче виз следует рассматривать также как шаг, предотвращающий риск террористических актов в Европе. Мы все хорошо помним заказные убийства и покушения на жизнь людей в Великобритании, организованные российскими спецслужбами». По мнению Михала Камински, закрытие Европы для россиян может перерасти в реакцию всего цивилизованного мира - от Канады до Японии и Новой Зеландии.