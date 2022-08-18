Карабахские гоблины атакуют генерала Волкова мы всего лишь отвечаем
В армянских соцсетях не утихает скандал после посещения редактором haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым Лачинского коридора.
На каждый чих не наздравствуешься, а брань на вороту не виснет – давно известно. И не стоило бы обращать внимание на то, что пишут представители «древнейших», но в их истошно-истерических воплях мелькают весьма интересные нотки.
Вот одна из них, некто Хасмик Арушанян у себя в Facebook требует от собственных властей дать объяснения тому факту, как на территорию еще остающихся там сел попал «оркский журналист». Если кто не понял – Эйнулла Фатуллаев. Простая мысль о том, что у журналиста работа такая, быть там, где сложная ситуация, в этой воспаленной голове, то ли относящей себя к эльфам, то ли к их союзникам-гоблинам, попросту не возникает.
А Фатуллаев и в Украине, когда началась «спецоперация», был, причем под российскими бомбами. И в Северной Сирии, на «диких землях», где как слоеный пирог перемешаны исламисты, курдские боевики и светская оппозиция, интервью брал. А тут приехал в Лачинский коридор - и все в Агавно забурлило, в том числе и местные гоблины.
Им-то хотелось, чтобы приехали американцы или французы – вот тогда бы они развернулись. Ах, сколько можно было бы жалостливых и леденящих душу историй рассказать доверчивым западным журналистам! Ах, как взахлеб можно было бы рассказывать им о том, что «древнейшие» в этих местах с древнейших времен и ведут свой род от Ашота Питекантропикяна, честно-честно, вон на той горе его каменное рубило и палка-копалка спрятаны, мамой клянемся!
Псевдо-гоблинам не свезло. Не хотят к ним ехать с Запада, устали уже от нытья и попрошайничества. Поэтому приехал крепкий кавказский журналист, которому этот гоблинский фольклор по барабану. Жалостливых рассказов он слушать не стал, а начал задавать неприятные вопросы, в числе которых – о поджоге собственных домов. Но внятных ответов так и не получил. Более того, от него требовали и камеры выключить, и по улицам не ходить. Что ж такого секретного в мирном селе? Неужели мифриловые кольчуги подвезли и населению раздают?
Особенно в коротком посте Арушанян умиляют претензии к командующему российскими миротворцами генералу Волкову. Ездит тут, понимаешь ли, редактор запрещенного в России издания, да еще и в сопровождении российских представителей. А потом россияне, дескать, говорят об ухудшении отношения армянства к России как стратегическому партнеру.
Во-первых, генерал Волков демонстрирует свою беспристрастность – одно из лучших качеств любого миротворца. Во-вторых, в связи со «спецоперацией» в России кучу информационных ресурсов заблокировали, не только haqqin.az.
И главное, в-третьих, что нужно знать «армянству»: Россия давно уже избавилась от иллюзий о том, что это самое «армянство» хоть сколько-нибудь лояльно относится к России. Вечный спонсор, поле для заработка, вечный виновный за все, словом, кто угодно, но только не стратегический партнер – вот истинное отношение «армянства» как психологически нездорового социума к России. Кстати, не первый век.
Алчность и наглость армян в этом вопросе не знает границ. Вот если бы Россия до последнего солдата воевала за «Великую Армению» - вот тогда она бы удостоилась от гоблинов пары снисходительных одобрений. При том, разумеется, условии, что в это время Запад не пригласил бы Армению на тур романтического вальса – иначе и этого бы Москва от Еревана не дождалась.
И не арушунянам печься о том, кто пророссийский, а кто нет. Нет у них на это права. Впрочем, есть в их истериках и положительный момент – haqqin.az они все-таки читают. А это очень полезно для головы. Глядишь, и выздоровеют. А пока так и остаются гоблинами, сидящими в своем Агавно.