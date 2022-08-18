Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:18

В армянских соцсетях не утихает скандал после посещения редактором haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым Лачинского коридора. На каждый чих не наздравствуешься, а брань на вороту не виснет – давно известно. И не стоило бы обращать внимание на то, что пишут представители «древнейших», но в их истошно-истерических воплях мелькают весьма интересные нотки.

Вот одна из них, некто Хасмик Арушанян у себя в Facebook требует от собственных властей дать объяснения тому факту, как на территорию еще остающихся там сел попал «оркский журналист». Если кто не понял – Эйнулла Фатуллаев. Простая мысль о том, что у журналиста работа такая, быть там, где сложная ситуация, в этой воспаленной голове, то ли относящей себя к эльфам, то ли к их союзникам-гоблинам, попросту не возникает. А Фатуллаев и в Украине, когда началась «спецоперация», был, причем под российскими бомбами. И в Северной Сирии, на «диких землях», где как слоеный пирог перемешаны исламисты, курдские боевики и светская оппозиция, интервью брал. А тут приехал в Лачинский коридор - и все в Агавно забурлило, в том числе и местные гоблины. Им-то хотелось, чтобы приехали американцы или французы – вот тогда бы они развернулись. Ах, сколько можно было бы жалостливых и леденящих душу историй рассказать доверчивым западным журналистам! Ах, как взахлеб можно было бы рассказывать им о том, что «древнейшие» в этих местах с древнейших времен и ведут свой род от Ашота Питекантропикяна, честно-честно, вон на той горе его каменное рубило и палка-копалка спрятаны, мамой клянемся!

Псевдо-гоблинам не свезло. Не хотят к ним ехать с Запада, устали уже от нытья и попрошайничества. Поэтому приехал крепкий кавказский журналист, которому этот гоблинский фольклор по барабану. Жалостливых рассказов он слушать не стал, а начал задавать неприятные вопросы, в числе которых – о поджоге собственных домов. Но внятных ответов так и не получил. Более того, от него требовали и камеры выключить, и по улицам не ходить. Что ж такого секретного в мирном селе? Неужели мифриловые кольчуги подвезли и населению раздают? Особенно в коротком посте Арушанян умиляют претензии к командующему российскими миротворцами генералу Волкову. Ездит тут, понимаешь ли, редактор запрещенного в России издания, да еще и в сопровождении российских представителей. А потом россияне, дескать, говорят об ухудшении отношения армянства к России как стратегическому партнеру. Во-первых, генерал Волков демонстрирует свою беспристрастность – одно из лучших качеств любого миротворца. Во-вторых, в связи со «спецоперацией» в России кучу информационных ресурсов заблокировали, не только haqqin.az.