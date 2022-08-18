Турция провела учения на случай аварии на армянской атомной электростанции

В Турции прошли учебные тренировки на случай возможной аварии на Мецаморской атомной электростанции в Армении, пишут турецкие СМИ.

Учения на случай «возможной химической, биологической, радиологической и ядерной утечки Мецаморской АЭС», расположенной в Армении в 16 км от границы с Турцией, провели сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции Карс и других структур.

Согласно сценарию учений, у атомной электростанции произошло 7-балльное землетрясение, в результате которого произошла утечка и пострадали 20 жителей близлежащих к границе турецких сел.