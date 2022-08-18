Премьер-министр Финляндии Санна Марин должна сдать тест на наркотики. С таким предложением выступил депутат парламента страны Микко Кярня после того, как СМИ поделились видео, где премьер танцует и выпивает в компании друзей. Об этом Микко Кярня написал в своем Twitter-аккаунте.

«Было бы разумно, если бы премьер-министр Санна Марин добровольно прошла проверку на наркотики, результаты которой были бы опубликованы независимым органом», - заявил депутат. Он подчеркнул, что народ вправе ожидать этого от своего премьер-министра.

Санна Марин заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях с вечеринки. По ее словам, она не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого.