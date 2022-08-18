После веселой вечеринки премьер-министр сдаст тест на наркотики видео
Премьер-министр Финляндии Санна Марин должна сдать тест на наркотики. С таким предложением выступил депутат парламента страны Микко Кярня после того, как СМИ поделились видео, где премьер танцует и выпивает в компании друзей. Об этом Микко Кярня написал в своем Twitter-аккаунте.
«Было бы разумно, если бы премьер-министр Санна Марин добровольно прошла проверку на наркотики, результаты которой были бы опубликованы независимым органом», - заявил депутат. Он подчеркнул, что народ вправе ожидать этого от своего премьер-министра.
Санна Марин заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях с вечеринки. По ее словам, она не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого.
Aivan jo pelkästään julkisuudessa käytävän keskustelun takia olisi viisautta, mikäli pääministeri @MarinSanna kävisi omaehtoisesti huumeseulassa, jonka tulokset julkistettaisiin riippumattoman tahon toimesta.— Mikko Kärnä 🇫🇮🇺🇦 (@KarnaMikko) August 18, 2022
Kansalla on myös lupa odottaa tällaista pääministeriltään. #jauhojengi