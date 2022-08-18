По его словам, речь идет о небольшом ущербе: «Проводится инспекция газовых линий. Общественность будет проинформирована об объемах нанесенного ущерба».

Остановлено газоснабжение девяти сел Шабранского района. Около тысячи абонентов в настоящее время остаются без газа. Об этом на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери» заявил гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

Глава «Азеригаз» также прокомментировал вопрос об оплате стоимости счетчика на новых территориях, где проводится газификация. По его словам, последние три года работы по газификации проводятся за счет внутренних возможностей «Азеригаз».

«При работах по газификации прокладываются новые уличные линии. Помимо этого, все счетчики бытового типа выдаются гражданам бесплатно», - сказал он.

Руслан Алиев также проинформировал о работах, которые ведутся на освобожденных территориях. По его словам, до сегодняшнего дня эти работы ограничиваются лишь проектированием.

«В первую очередь, на этих территориях должны быть проложены газовые линии высокого напряжения. Эту работу проводит Управление «Газового экспорта» SOCAR, после этого очередь дойдет до ПО «Азеригаз». Эта работа контролируется рабочими группами при Администрации президента. Когда нам поступит предложение, мы его исполним», - сказал он.

Гендиректор «Азеригаз» довел до сведения информацию о потерях газа, отметив, что по сравнению с прошлым годом этот показатель сократится на 85 миллионов кубометров.

«В конце каждого месяца, квартала мы предоставляем общественности экономические показатели «Азеригаз». Мы сожалеем, что порой запускается непроверенная информация и слухи без уточнения официальной позиции», - сказал он.