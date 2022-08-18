Кямаледдин Гейдаров решает проблемы граждан в Габале

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Габале.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов Исполнительной власти в регионах республики Кямаледдин Гейдаров в городе Габала провел прием жителей Габалинского и Огузского районов.

В ходе приема многие обращения граждан нашли свое решение на месте, также руководителям соответствующих структур были даны поручения о немедленном принятии необходимых мер в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям, граждан приняли заместители министра и руководство соответствующих главных управлений и структур министерства. Всего было принято более 200 обратившихся граждан.