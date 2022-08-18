Как «полицейские» обдирали граждан

В Индии группа мошенников открыла свой полицейский участок и собирала деньги с тех, кто обращался за помощью, пишет The Guardian.

Аферисты вымогали плату за разные услуги и активно брали взятки. Жертвами стали сотни людей.

Участок проработал восемь месяцев, его оборудовали всего в 500 метрах от дома настоящего начальника полиции. Преступники ходили в специальной форме и с настоящим оружием. Долгое время никто ничего не подозревал.

Правоохранители арестовали шестерых членов банды, но главарь все еще на свободе.