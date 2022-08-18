В Азербайджане арестован полковник, замешанный в громком секс-скандале

Фигурант громкого секс-скандала, бывший полковник МЧС Заур Мирзоев арестован. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По уголовному делу, начатому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, Заур Мирзоев был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении.

Следствием установлено, что помощник начальника Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы Заур Мирзоев установил на служебный компьютер скрытую камеру для осуществления видео- и фотосъемки. Съемка интимной связи с женщинами проводилась с 2013 года до конца 2019 года. Это привело к распространению незаконных порнографических материалов в интернете в августе 2022 года.