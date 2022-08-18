Асад посылает гонца в Москву, чтобы обсудить отношения с Турцией

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прилетит в Москву 23 августа для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявило агентство SANA со ссылкой на источники.

Визит сирийского высокопоставленного дипломата прокомментировал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он отметил, что стороны обсудят вопросы региональной повестки, ситуации в Сирии и вокруг нее. «Предполагается обсудить вопросы повестки дня астанинского формата, в том числе с учетом трехстороннего (Россия-Иран-Турция – ред.) саммита, состоявшегося в Тегеране 19 июля», - сказал он на брифинге.

Иван Нечаев добавил, что министры рассмотрят состояние и развитие многоплановых связей России и Сирии.