Дочь российского сенатора выступила против войны и покинула родину

По словам Исаковой, она выходила на оппозиционные митинги и пыталась сама устраивать антивоенные акции, одна из которых закончилась допросом в ФСБ. «Можно сказать, что я не выбирала эту власть, но я потакала ей своим молчанием, бездействием и страхом за свою жизнь, хотя знала о ее жестокости и безнравственности».

Диана Исакова, 25-летняя дочь члена Совета Федерации Эдуарда Исакова от первого брака, высказалась в соцсетях против войны в Украине и покинула Россию. Об этом пишется в статье Русской службы BBC.

17 апреля, рассказывает Исакова, ее задержали, когда она распространяла антивоенные листовки. Затем ее шесть часов допрашивали в полиции. На следующий день ее вызвали на допрос в ФСБ, и вечером информация о ее акции дошла до отца.

«Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонило невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — говорит Исакова.

Отец девушки Эдуард Исаков — сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа, находится в санкционных списках Великобритании, Евросоюза и Канады. О войне в Украине высказывается как о «борьбе с нацистами», а россиян, выступающих против вторжения, предлагал отправлять на принудительные работы в Донбасс.

После допроса дочери в ФСБ сенатор потребовал, чтобы она съехала из дома. Диана Исакова последние пять лет жила в Сочи в доме, принадлежащем ему. «Все, что я ожидала, он мне и сказал, что я враг семьи, враг народа, преступник. А что я ему не дочь, он сказал позже», — рассказала Исакова.

Летом девушка решила уехать из России и высказать антивоенную позицию максимально публично. Она сама связалась с BBC и изданием «Медуза» с предложением дать интервью.