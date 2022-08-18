Уроженец села Сус, входящего в административную единицу села Забух Лачинского района, Вагиф Гасанов готов вернуться в родные края, которые покинул 30 лет назад. После переселения незаконно поселившихся армян пожилой мужчина намерен возвратиться на родину предков и восстановить свой дом.

«Армяне поджигали Лачин, когда оккупировали его. И сейчас поджигают, когда покидают его. Но мы восстановим эти прекрасные места», - сказал он.

Готовящийся к возвращению бывший беженец выразил благодарность президенту, Верховному главнокомандующему ВС АР Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также героическим солдатам азербайджанской армии.