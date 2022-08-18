Западная разведка: удар по аэродрому лишил Россию половины морской авиации

Журналистка ITV Эмма Берроус в Twitter привела цитату чиновника с того же брифинга: «Реальная история о Черноморском флоте. Они потеряли свой флагман «Москва», они потеряли Змеиный остров, потеряли половину своей морской авиации, а их военный штаб подвергся удару».

Украинский налет на авиабазу Саки в Крыму на прошлой неделе выбил более половины боевой морской авиации России в Черном море. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 19 августа, со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки.

«Такие рейды положительно влияют на боевой дух украинцев, но в целом сохраняется «боевой застой», - пересказывает слова представителя западной разведки присутствовавший на брифинге редактор Guardian по обороне и безопасности Дэн Саббах.

По словам представителя разведки, Черноморский флот РФ сейчас занимает «очень оборонную позицию» и пытается не попадать на линию огня, а доверие к «гордому флоту с длинной историей» подорвано. Он также заявил, что обстрелы в Херсоне и Крыму - дело рук украинского спецназа или партизан, но не стал вдаваться в детали.

«Это комбинация невероятной смелости людей и новых возможностей, - цитирует его, в свою очередь, редактор новостей телеканала ITN Эмма Берроуз. - Думаю, мы можем принять, что украинцы наносят удары в глубине за вражеской линией. Такие цели, как Белгород, это легитимные цели, которые не подвергают угрозе территориальную целостность России».

Говоря о ситуации на юге, чиновник сообщил, что у России наблюдается нехватка военного контингента в Херсоне и на правом берегу Днепра.

Что касается Запорожской АЭС, к которой сейчас приковано основное внимание, то представитель западной разведки уверяет, что Украина и Россия используют ее для «создания информационного фона», и что объект достаточно прочен, чтобы выдержать даже падение гражданского авиалайнера. «Прямые обстрелы нас не беспокоят», - сказал он.