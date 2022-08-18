Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Рашад Асланов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Аргентине, Парагвае, Боливии, Чили и Уругвае, сообщает официальный сайт главы государства.

Другим распоряжением главы государства Рамзи Теймуров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Республике Корея и Монголии.

Также распоряжением президента Ильхама Алиева Рамин Гасанов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Федеративной Республике Германия.

Кроме того, распоряжениями президента Ильхама Алиева Эльхан Полухов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Бразилии, Эквадоре, Гайане, Суринаме, Республике Тринидад и Тобаго, а также с должности полномочного представителя Азербайджана при Союзе стран Карибского бассейна; Насими Агаев - с должности генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе; Эльхан Гахраман - с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кувейте.

Также президент Ильхам Алиев отозвал Яшара Алиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Республике Куба.