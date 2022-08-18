Ильхам Алиев назначил новых послов
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Рамзи Теймуров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Аргентине, сообщает официальный сайт главы государства.
Другими распоряжениями президента Ильхама Алиева Рашад Новруз назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бразилии, Насими Агаев - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Федеративной Республике Германия, Рамин Гасанов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Республике Корея, Эмиль Керимов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кувейте, Руслан Рзаев - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Республике Куба.