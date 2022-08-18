Премьер Кыргызстана пригласил Али Асадова на заседание Евразийского совета
Сегодня состоялся телефонный разговор председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Кабмина.
Согласно сообщению, Акылбек Жапаров обсудил с Али Асадовым реализацию достигнутых договоренностей между президентами стран и торгово-экономическое сотрудничество.
Кроме того, Акылбек Жапаров пригласил Али Асадова посетить Кыргызстан в качестве гостя на очередное заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате.