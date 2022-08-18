У жителей приграничных с Азербайджаном районов Армении массово отбирают оружие

До завершения перехода города Лачин и сел Забух и Сус под контроль Азербайджана в приграничных населенных пунктах в Сюникской области Армении (Западный Зангезур) местные власти начали массово отбирать у людей оружие.

Как сообщают армянские СМИ, официальной версией является перемещение вооружения в арсеналы, однако местные жители считают, что власти таким образом хотят минимизировать возможное сопротивление и провокации после перехода вышеуказанных населенных пунктов под контроль Азербайджана.

Бывший глава администрации общины Аравус Сюникской области Аргам Овсепян также подтвердил, что у него отобрали оружие.

«Могу сказать от своего имени, что они забрали мое оружие. Я активный участник трех войн, военачальник с 30-летним стажем, у меня отобрали оружие», - недоволен Овсепян.

Эту информацию подтвердили и представители других общин Сюника.