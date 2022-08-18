Макрон позвонил Путину. Обсуждали Украину и Запорожскую АЭС

В Париже сообщили, что глава французского государства "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных с Украиной и ООН".

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайтах Кремля и Елисейского дворца. Телефонная беседа стала для двух лидеров первой с конца мая.

"Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.

По данным официального Парижа, лидеры Франции и России вновь обсудят ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни.

Кремль также указал, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", добавили в Кремле.