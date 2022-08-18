Замминистра назвал главную причину пожаров в Азербайджане

В северном регионе Азербайджана пожары охватили, по предварительным данным, 4000 гектаров. Об этом в беседе с журналистами в Губе сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает АПА.

По словам замминистра, 98 процентов пожаров в Азербайджане связаны с человеческим фактором. Он подчеркнул, что самым важным из внешних вмешательств является поджог после скашивания зерновых полей: «Пожары, которые продолжаются уже пять дней и зафиксированы на территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Хачмазского районов, являются крупнейшими за последнее время. Причинен колоссальный ущерб природе. Главной причиной этих пожаров стал человеческий фактор».