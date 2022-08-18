Российский сенатор отрекся от дочери. Она выступила против войны
Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, которая выступила с антивоенной позицией в интервью «Медузе» и Русской службе BBC.
Комментируя материалы СМИ о своей дочери, Исаков назвал ее «предательницей», предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью.
«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — написал сенатор в телеграм-канале.
Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.
«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора», - так российский сенатор выразил свое отношение к дочери.