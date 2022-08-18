Российский сенатор отрекся от дочери. Она выступила против войны

Комментируя материалы СМИ о своей дочери, Исаков назвал ее «предательницей», предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью.

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, которая выступила с антивоенной позицией в интервью «Медузе» и Русской службе BBC.

«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — написал сенатор в телеграм-канале.

Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.

«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора», - так российский сенатор выразил свое отношение к дочери.