Из азербайджанского законодательства убрали некоторые слова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении ряда изменений в кодексы Азербайджанской Республики.
Согласно изменениям, ряд слов в кодексах заменен другими словами и выражениями: выражение «физический дефект» заменяется на выражение «физический недостаток»; слова «глухонемой, слепой» - на «с полностью ограниченными возможностями по речи и слуху, зрению»; слово «слепой» - на «с полностью ограниченными возможностями по зрению»; слово «дефекты» - на «нарушения»; слово «слабоумный» - на «умственно отсталый»; слово «увечье» - на «травма»; слово «инвалид» - на «с установленной инвалидностью».