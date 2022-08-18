США передадут Украине беспилотники-разведчики и снаряды для HIMARS

Как уже сообщалось, администрация президента США Джо Байдена готовится выделить Украине военную помощь на сумму около 800 млн долларов.

В пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы. Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой пакет помощи для Украины. Пакет будет включать: боеприпасы для HIMARS; 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним; 15 дронов Scan Eagle; 40 MRAP (бронированные машины с защитой от мин и засад); скоростные противорадиационные ракеты; ракетные системы TOW; 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin; 2000 противоброневых снарядов.

ScanEagle – это беспилотный летательный аппарат разведывательного уровня, разработанный компаниями Insitu и Boeing около 20 лет назад. Каждый из них оценивается в несколько миллионов долларов. БПЛА имеет дальность действия 100 км и может оставаться в воздухе более 20 часов. Максимальная скорость полета беспилотника составляет 139 км/ч. Аппарат весит 18 кг и может нести полезную нагрузку весом до 6 кг. Запускается ScanEagle с помощью катапульты.

В Пентагоне отметили, что США продолжат предоставлять боеприпасы для HIMARS регулярно.