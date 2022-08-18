МЧС пригласило турецких специалистов: чтобы помочь ветеранам

С целью более эффективной организации психологической реабилитации ветеранов Отечественной войны, испытывающих психологические проблемы, членов семей шехидов, потерявших родных в результате армянского террора, в 2021 году Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с профессиональными психотерапевтами и психологами из Турции была проведена работа по оказанию бесплатной психологической помощи.



В продолжение этого, сообщает сайт МЧС, с 5 сентября 2022 года по приглашению министерства в Азербайджан вновь приедут более 20 профессиональных психологов из Турции. Турецкие специалисты совместно с психологами МЧС проведут эффективную реабилитацию нуждающихся в психологической помощи лиц в Баку, Гяндже, Барде, Габале и Ленкорани.