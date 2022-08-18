«Газпром» остановит «Северный поток»
«Газпром» объявил, что 31 августа единственная оставшаяся турбина «Северного потока» будет остановлена на трое суток для технического обслуживания. Поставки газа на это время будут прекращены, сообщают российские СМИ.
«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубических метров в сутки», — говорится в заявлении «Газпрома».
В течение лета под разными предлогами «Газпром» снижал поставки по «Северному потоку». 15 июля прокачка газа была снижена до 60% от планового показателя, а позже до 20%. В компании снижение объемов поставок связывали с «несвоевременным возвратом» одной турбины из ремонта и техническими неисправностями других турбин.