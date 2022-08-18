Греция передала США порт вблизи границ с Турцией

Власти Греции передали США неиспользуемый порт Александруполис, который сейчас служит базой хранения тяжелых вооружений. Об этом пишет New York Times.

Согласно сообщению, с прошлого года количество военной техники, переброшенной США через Александруполис, подскочило почти в 14 раз.

Порт выставлен на приватизацию, и, как сообщает New York Times, на него претендуют четыре компании, две из которых связаны с Россией. Один из участников торгов – группа российско-греческого олигарха Ивана Саввидиса, который работал в парламенте РФ и входил в состав комитета по международным отношениям. Другой участник торгов – дочерняя компания греческого конгломерата Copelouzos Group, которая является местным партнером российского «Газпрома». Еще два потенциальных покупателя – американские предприятия.

Порт расположен в городе Александруполисе недалеко от границы с Турцией.