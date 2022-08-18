Глава Совбеза Украины: На повестке дня – демилитаризация Крыма
В повестке дня пошаговая демилитаризация Крыма. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.
«Крым – суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией», - приводят украинские СМИ слова Данилова.
Данилов добавил, что крымские предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны Украины о российских военных объектах и технике на территории Крыма.