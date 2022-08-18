Иранские военные в Физули и Ходжавенде фото
Делегация Вооруженных сил Ирана, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Физулинский и Ходжавендский районы, передает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память шехидов, посетила воинскую часть коммандос, ознакомилась с социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.
Представители ВС Ирана ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.