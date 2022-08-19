Редактор Васиф Гасанлы о профессиональной этике в азербайджанской журналистике

«Как и во всех сферах, в сфере медиа профессиональная этика считается основным критерием профессионализма. Соблюдение профессиональной этики и норм морали, подача мнения противоположной стороны должны стать основными принципами в азербайджанском медиа. В противном случае предвзятость уступает журналистскому профессионализму». Об этом заявил главный редактор издания Demokrat.az Васиф Гасанлы.

«К сожалению, в ряде случаев в некоторых СМИ не соблюдаются эти основополагающие принципы. Грубо нарушаются положения закона «О медиа» и правил «Редакционной политики и профессиональной этики». Это недопустимо и призываю всех коллег к профессионализму и непредвзятости. Еще несколько месяцев назад Агентство по развитию медиа представило в редакции «Правила редакционной политики и профессиональной этики». В редакции нашего издания Demokrat.az было проведено совещание, в ходе которого даны соответствующие поручения. Считаю, что определение всеми субъектами медиа, действующими в Азербайджане, своей редакционной политики, соблюдение требований «Правил редакционной политики и профессиональной этики» будет очень полезным с точки зрения развития наших медиа, повышения их профессионализма и в целом ускорит процесс строгого соблюдения профессиональной этики в сфере журналистики», - сказал главред.