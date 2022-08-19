Азербайджанцы уже в Армении?

Служба национальной безопасности Армении опровергла сообщения армянских СМИ о якобы появлении азербайджанцев в городе Армавир.

Согласно информации, ведомство отреагировало на публикацию газеты «Грапарак» под заголовком «В Армавире появились азербайджанцы, они вели себя агрессивно». Служба сообщила, что личности лиц, указанных в публикации, установлены.

«Последние являются гражданами Ирана, которые на законных основаниях проживают и работают в Армении», — говорится в сообщении армянской спецслужбы.