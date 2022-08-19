В Крыму снова взрывают

В крымской Евпатории раздались звуки взрывов. В телеграм-каналах распространяются видео с выстрелом батареи с земли по объекту в небе.

«Советник главы» установленной Россией «администрации» Крыма Олег Крючков заявил, что в городе сработала система ПВО.

Местные жители сообщили о звуках взрывов в пятницу вечером и в Севастополе, «глава» города заявил о работе ПВО и, по предварительным данным, сбитом беспилотнике. Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российская ПВО. По словам так называемого «губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «цели поражены».