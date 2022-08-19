Вооруженный мужчина ворвался в мэрию города в Армении
Мужчина с гранатой в пятницу вечером ворвался в здание мэрии армянского города Масис. В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.
По сообщению некоторых армянских СМИ, звучат выстрелы. По сведениям других источников, с мужчиной ведет переговоры первый замначальника полиции Армении Арам Ованнисян. Здание мэрии оцеплено, дороги перекрыты.
Вице-мэр Масиса Норайр Акопян отметил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии, не предъявлял никаких требований, мотивы его действий непонятны. Его личность также не установлена. На месте работают сотрудники полиции, СНБ и специальные подразделения. Полиция пока не предоставляла официальных комментариев.