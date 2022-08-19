«Третья страна», где Израиль атаковал иранскую военную базу

В четверг, 18 августа, начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави признал, что в дни операции «Рассвет» в Газе израильская армия нанесла удары по некой цели в третьем государстве. Источники разведки в Персидском заливе сообщают, что генерал-лейтенант Авив Кохави имел в виду израильский авиаудар, нанесенный 7 августа по военной базе Аль-Хафа, расположенной на горе Накам к западу от столицы Саны. Это главная база Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы» в районах, подконтрольных хуситам в Йемене.

По сообщению источников в Персидском заливе, в результате атаки погибли десятки человек, в том числе не менее шести иранцев и боевиков «Хезболлы». Большая часть базы была разрушена во время атаки, а вторичные взрывы, произошедшие после нее, уничтожили основную часть зданий на ней. Хуситы утверждали, что огромный ущерб, нанесенный базе, был вызван неконтролируемым взрывом баллистической ракеты.

Если информация об израильской атаке верна, то это была операция на самом большом расстоянии от границ Израиля, которую когда-либо проводили израильские ВВС, отмечают «Детали». Чтобы добраться до базы Аль-Хафа, израильским самолетам пришлось преодолеть 2918 км, что на 1718 км больше, чем расстояние, которое они должны преодолеть для нанесения ударов по целям в Иране.