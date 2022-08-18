Посол Израиля в интервью haqqin.az о роли Азербайджана в примирении Израиля и Турции

Что стоит за нынешним сближением Израиля и Турции? Какие перспективы это сближение сулит региону? Какую роль сыграл Азербайджан в примирении двух своих стратегических союзников? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью haqqin.az ответил чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик.

Напомним, что на протяжение последних лет отношения между двумя странами оставались, мягко говоря, весьма непростыми, достигнув критической точки в 2010 году после захвата израильским спецназом турецкого судна «Мави Мармара». Спустя восемь лет, в 2018 году, из-за событий, развернувшихся в Газе после переноса столицы Израиля в Иерусалим, страны разорвали дипломатические отношения.

Накануне Турция и Израиль достигли исторического соглашения, в рамках которого премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов.

- Господин посол, накануне Израиль и Турция пришли к соглашению, которое без преувеличения можно назвать историческим. Как оно было достигнуто?

- Полное восстановление дипломатических отношений между Израилем и Турцией было результатом очень деликатных процессов и позитивных обоюдных шагов, особенно, в сфере безопасности, предпринятых в течение последнего года. Все это было облечено в публичную форму в ходе мартовского визита в Анкару президента Израиля Ицхака Герцога. За ним последовали встречи глав МИД обеих стран, включая визит тогдашнего министра иностранных дел, а ныне премьер-министра Израиля Яира Лапида.

- В экспертном сообществе по-разному оценивают сближение Израиля и Турции. Что Вы, как посол, ожидаете от возобновления политического диалога между Анкарой и Тель-Авивом?

- Израиль и Турция – две ведущие страны региона. Нас сближают давние исторические связи, и, естественно, на протяжении многих лет в наших отношениях были периоды взлетов и падений. Однако сам факт того, что стабильные турецко-израильские отношения чрезвычайно важны, никто и никогда не отрицал. Мы видели, насколько эффективным может быть сотрудничество между нашими странами на примере кооперации израильских и турецких спецслужб, предотвративших серию террористических атак Ирана на территории Турции. Да, приведенный пример не означает, что позиции двух стран всегда совпадали. Но он подтверждает, что даже если у нас возникают разногласия по каким-то вопросам, мы можем разобраться в них между собой, как подобает друзьям, после чего беспрепятственно продолжать сотрудничество в других областях.

Поэтому мы считаем, что полное восстановление дипломатических отношений Израиля с Турцией внесет огромный вклад в региональную безопасность и стабильность, особенно, в эти неспокойные времена.

- Каким Вы оцениваете потенциал отношений с Турцией?

- Повторюсь: Израиль и Турция – это ведущие державы региона не только в сфере безопасности, но и в торговле, экономике, культуре, туризме и многом другом. Даже несмотря на низкий уровень дипломатических отношений, связи между людьми и деловыми кругами наших стран продолжали развиваться и процветать. Достаточно напомнить, что только в 2021 году израильско-турецкий товарооборот составил 7,69 миллиарда долларов. Это действительно много, но мы верим, что после восстановления отношений эта цифра будет возрастать.

Всего несколько дней назад мы подписали авиационное соглашение, которое позволит израильским авиакомпаниям летать в Турцию, которая является одним из основных направлений для наших туристов.

- Новость о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами была с восторгом встречена в Азербайджане. Ни для кого не секрет, что у Азербайджана особые отношения как с Турцией, так и с Израилем. Сыграл ли Баку какую-то роль в этом сближении?

- Вы правы, Азербайджан является близким другом Израиля и Турции. Поэтому Баку сыграл важную роль, приложив немало усилий для восстановления более тесных отношений между Израилем и Турцией. За что мы искренне благодарны руководству Азербайджана, при участии которого сделан еще один шаг в региональном процессе сближения Израиля с арабскими и мусульманскими странами.

Современный Азербайджан – это не только пример плюралистического подхода к вопросам международных отношений, но и уникальная страна, где и израильтяне, и турки чувствуют себя, как дома.