Генштаб Украины: Россия несет потери везде
Командование Вооруженных сил Украины вечером в пятницу сообщило, что российские войска несут потери «на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия».
В частности, в Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Южнобугском направлениях украинским войскам удалось отразить атаки россиян.
В сводке также утверждается, что после неудачной попытки прорвать украинскую оборону в районе Славянска силы россиян "понесли потери и обратились в бегство".