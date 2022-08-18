МЧС справилось с лесными пожарами в Габале и Хачмазе

Пожары, вспыхнувшие 15 августа в окрестностях сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага, а также на посевных площадях и лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района, сегодня вечером были полностью потушены, передает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, в результате пожара около сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага сгорели кусты и сухие деревья на территории около 4 га, на посевных площадях и лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района сгорели убранное зерновое поле, кусты и сухие деревья на площади 32 га.

В тушении пожара участвовали Государственная противопожарная служба, войска гражданской обороны, служба спасения особого риска, соответствующие силы Северного и Северо-Западного региональных центров, а также самолет-амфибия и 2 вертолета авиаотряда МЧС. В тушении пожара также приняли участие сотрудники Минэкологии и природных ресурсов, МВД, ОАО «Азерсу» и местных исполнительных органов.