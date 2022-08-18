Медведева обвинили во вмешательстве в дела Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо назвал слова замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева попыткой вмешаться в избирательный процесс. Парламентские выборы в Италии на фоне правительственного кризиса намечены на 25 сентября, передает Euronews.

Ранее в Telegram Медведев назвал голоса избирателей "мощным рычагом давления на отмороженных политиканов". Предложив европейцам "призвать недоумков к ответу", Медведев заявил, что "зимой в компании с Россией теплее и комфортнее".

Лидер итальянских левоцентристов Энрико Летта также счел заявление Медведева "серьёзным случаем вмешательства" и потребовал от итальянских политиков дистанцироваться от Москвы – особенно представителей правой части спектра, которых до войны обвиняли в сочувствии российской политике и даже в прямых связях с Кремлем.