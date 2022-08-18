США могут поставить Украине оружие, способное «изменить ситуацию на поле боя»

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств Министерства обороны на сумму до $775 млн… в целях оказания помощи Украине», – говорится в заявлении.

Ранее в пятницу о выделении очередного пакета военной помощи Украине объявил Пентагон. Пакет на $775 млн будет включать в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. противотанковых ракет Javelin, 15 беспилотников ScanEagle для разведки, 40 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, средства разминирования и военные автомобили Hummer.

«Мы также изучаем новые средства, которые позволят им (украинским военным) успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», – заявили в Пентагоне, объявляя о новых поставках Украине, цитируют российские СМИ.

О каких вооружениях идет речь, не уточнялось.