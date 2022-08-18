Лондон против участия Путина в саммите G20

Россия, пока продолжается война в Украине, не должна участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Reuters сообщает, что об этом сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

По мнению Трасс, "у России нет морального права присутствовать на G20", пока продолжается война в Украине. При этом в МИД Великобритании приветствуют стремление Индонезии обсудить события в Украине и "намеки на то, что Украина может быть представлена президентом Зеленским на саммите G20".

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в интервью Bloomberg, что российский лидер планирует очно участвовать во встрече G20 на острове Бали 15-16 ноября.