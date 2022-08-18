«Будет похоже на Первую мировую»: Киссинджер выступил с новым заявлением по Украине

Киссинджер считает, что война должна "завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершении останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определенные отношения с НАТО сохранятся. Я думаю, что предложения Украине вступать в НАТО были ошибкой, но это уже в прошлом с учетом того, что произошло. Так что должны быть переговоры, и я бы предостерег от того, чтобы затягивать войну бесконечно. Потому что тогда будет все больше похоже на Первую мировую войну, будет, возможно, развиваться эскалация. Так что надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры", цитируют его российские СМИ.

При этом Киссинджер выступил против уступок России и отметил, что "они должны отойти к линии, которая существовала до начала" вторжения.

Странам НАТО затем предстоит решить, как выстраивать отношения с Россией, "будет ли это часть Европы, возможно ли это теперь, или это будет форпост Китая на окраине Европы".