Генерал на пенсии провернул крупную аферу

Больше 700 итальянцев стали жертвами аферистов, которые предлагали оформление гражданства и другие документы несуществующей страны – Теократического Антарктического государства святого Георгия.

Они отдали преступникам в общей сложности €400 000, сообщило итальянское издание Fresno24. Жертвы платили от $200 до $1000 за получение гражданства — но после убедились, что государство существует лишь на бумаге. Аферу раскрыла полиция провинции Катандзаро. Полицейские также узнали, что мошенники как минимум два раза пытались «продать» земли в Антарктиде с прилегающим дворянским титулом. Ещё они получили деньги за «покупку» греческого острова Кунели. Аферисты создали все учреждения, официальную газету, интернет-сайт и удостоверения личности, пригодные для поездок за рубеж.

Новым гражданам обещали финансирование для собственных исследовательских проектов и возможность платить налоги всего в 5%, освободившись от уплаты налогов в Италии. Кроме того, доверчивых итальянцев заманивали отсутствием вакцинации.

По сообщению газеты Corriere della Sera, автором мошеннической схемы стал генерал итальянской Финансовой гвардии на пенсии.